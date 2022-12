Mercato : un concurrent prestigieux abandonne Ounahi

Azzedine Ounahi, révélation de la Coupe du monde au Qatar, est pisté par l'OM ainsi que plusieurs clubs européens pour janvier 2023.





Mundo Deportivo a des révélations positives pour l'OM dans le dossier. Le média espagnol affirme que le FC Barcelone, un temps intéressé par le Marocain de 22 ans, s'est retiré de la course à la signature. L'Angevin, estimé à 25 millions d'euros par son club, est une piste trop chère pour les finances catalanes. Le club espagnol, leader de la Liga, vise plutôt des joueurs en fin de contrat pour se renforcer (N'Golo Kanté, Jorginho, etc.).



L'OM a donc un concurrent en moins pour recruter Azzedine Ounahi, dont Pablo Longoria, le président de l'OM, pense le plus grand bien, comme l'Espagnol l'a indiqué récemment en interview. Depuis le début de la saison, le Marocain, sous contrat jusqu'en 2026, a disputé 14 rencontres de L1 avec Angers, le 20e du championnat de France.