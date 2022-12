Mercato : Ronaldo se rapproche de son futur club

Cristiano Ronaldo, associé à l'OM jusqu'à très récemment par Basile Boli, ne devrait pas venir en France, mais plutôt rallier un club exotique rempli d'anciens Marseillais.





Alors que le Portugais a quitté Manchester United durant la Coupe du monde, après une interview polémique, son avenir intéresse la presse mondiale, qui cherche à savoir où Cristiano Ronaldo va jouer le reste de la saison. Un temps cité à Chelsea, ainsi qu'à l'OM mais sans grand fondement, l'attaquant portugais serait en réalité proche d'Al-Nassr.



Le directeur sportif de la formation saoudienne, le Portugais Marcelo Salazar, n'a pas démenti pour Flashscore l'existence de discussions entre Al-Nassr et le Portugais : "Si CR7 fait partie de nos plans ? Je ne suis pas autorisé à dire oui ou non (rires). (...) Comme vous devez vous en rendre compte, il s'agit d'une négociation d'une grande ampleur, non seulement pour le club, mais aussi pour le pays et pour le football mondial, et elle doit être menée par des autorités supérieures. (...) Mais lorsque le moment sera venu, son avenir sera révélé".



À Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pourrait évoluer sous les ordres du Français Rudi Garcia, qui a coaché l'OM de 2016 à 2019, et jouer avec Luiz Gustavo, à Marseille entre 2017 et 2019, et l'Espagnol Alvaro Gonzalez, Marseillais entre 2019 et 2022.