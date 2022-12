Mercato : un intérêt étranger pour Touré

Isaak Touré, pourtant prometteur durant les matchs de préparation de l'OM à l'été 2022, n'a pratiquement pas joué en première partie de saison.





Le défenseur central, venu du Havre, n'a en effet participé qu'à 5 rencontres, pour aucune titularisation et 65 minutes de temps de jeu cette saison. Isaak Touré pourrait donc être prêté en janvier 2023, et selon Jeunes Footeux, un club turc a pris des renseignements sur la situation du Français de 19 ans. Le nom de l'équipe en question n'a pas filtré.



Lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2027, Isaak Touré est également suivi en Ligue 1 (Angers) et en L2 (Metz, AS Saint-Etienne).