Payet à nouveau capital pour l'OM ?

Alors que le temps de jeu de Dimitri Payet a été relativement faible en première partie de saison, le numéro 10 et capitaine du club pourrait retrouver une place très importante dans l'effectif pour le reste de la saison.





En effet, selon les éléments relayés par L'Équipe, Dimitri Payet pourrait grandement profiter de la grave blessure d'Amine Harit jusqu'à la fin de la saison, et de la situation compliquée de Gerson, le Brésilien étant en instance de départ.



Interrogée par le journal, une source au sein du club phocéen déclare que "notre orientation sur la seconde partie de saison" est "qu'il doit être un joueur important sur les positions offensives. Dans sa mentalité, son attitude, on ressent une véritable détermination. Les minutes entre attaquants vont être réparties différemment, et (Dimitri) Payet, avec son style plus créatif, pourra exister sur certains types de matchs. C'est cette balance globale qui compte."



Sous contrat jusqu'en 2024, avec une possible reconversion au sein de l'OM à la fin de son bail, ce qui a semblé déranger la direction actuelle de l'OM dirigée par Pablo Longoria, Dimitri Payet n'a disputé que 14 rencontres (6 titularisations seulement) depuis le début de la saison, pour 1 but et 3 passes décisives (dont 2 contre l'AS Monaco lors du dernier match en date de l'OM). Le Français de 35 ans pourrait être titulaire contre Toulouse, ce jeudi (21h).