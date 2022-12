Passe d'armes entre Rami et Di Maria

L'ancien Marseillais Adil Rami, aujourd'hui à Troyes, a critiqué le portier de l'Argentine, Emiliano Martinez, avant d'être repris de volée par les anciens Parisiens Angel Di Maria et Leandro Paredes.





Le défenseur central de 37 ans, passé à l'OM entre 2017 et 2019, avait insulté Emiliano Martinez de "plus gros FD. du football", avant de dire qu'il était "l'homme le plus détesté", à cause notamment de ses multiples célébrations polémiques envers Kylian Mbappé.



Anciens joueurs du PSG, Angel Di Maria, aujourd'hui à la Juventus, et Leandro Paredes, qui évolue en prêt dans le club italien, ont tous les deux demandés à Adil Rami d'arrêter "de pleurer". Sur son compte Instagram, le champion du monde 2018 a alors partagé plusieurs photos d'Angel Di Maria en pleurs sur les terrains, sous le maillot du PSG lors d'une défaite et de son départ, avec le Real Madrid, ou lors d'une sélection avec l'Argentine. En légende, Adil Rami a écrit "tu m'apprends Angel ?!", implicitement à arrêter de pleurer.



Cette passe d'armes entre Français (de l'OM) et Argentins (du PSG) pourrait continuer encore quelques jours...