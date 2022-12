Mercato : un club français sur une cible belge de l'OM

Nicolas Raskin est en conflit ouvert avec le Standard de Liège et son départ prochain du club belge ne fait aucun doute.





Le 10 Sport révèle que le Toulouse FC, prochain adversaire de l'OM en Ligue 1 (jeudi, 21h), s'intéresse de près au Belge de 21 ans, envoyé en réserve par son club, le Standard, à cause d'une mésentente pour une prolongation de contrat. Le bail de Nicolas Raskin se termine en effet en juin 2023.



Le club de la Ville Rose, 12e de L1, ne devrait cela dit avoir que peu de chances de conclure l'opération, alors que l'OM, en France, pense au joueur, en plus de clubs étrangers huppés (FC Barcelone), riches (Leeds) ou européens (Fiorentina, FC Bruges).



L'Olympique de Marseille devra faire face à une concurrence rude pour un élément prometteur du football belge, qui a disputé 18 rencontres cette saison (1 but, 4 passes décisives).