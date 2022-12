Deux mondialistes de retour à l'entraînement

Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, qui ont atteint la finale de la Coupe du monde avec la France le dimanche 18 décembre, ont retrouvé leurs coéquipiers à la Commanderie, ce lundi.





Les deux Français, qui ont disputé une seule rencontre durant le Mondial au Qatar (contre la Tunisie en phase de poules, pour une défaite 0-1, ndlr), sont de retour à Marseille, après quelques jours de repos. De fait, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout postulent a minima pour une place dans le groupe d'Igor Tudor, lors de la réception de Toulouse ce jeudi (21h), au Stade Vélodrome.



Cela dit, en regard de leur manque de rythme et de leur reprise tardive de l'entraînement collectif, les deux milieux de terrain devraient commencer la rencontre sur le banc de touche, pour laisser la place à Pape Gueye et Valentin Rongier dans l'entrejeu.