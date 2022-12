Mbemba en mission pour ses proches

Dans les colonnes de la Provence, Chancel Mbemba s'est confié sur sa situation familiale et sa volonté d'améliorer le sort de ses proches.





Arrivé libre de Porto cet été, Chancel Mbemba s'est rapidement imposé comme le patron de la défense olympienne. Originaire de la République Démocratique du Congo, le joueur se sent en mission pour sa famille, lui qui a dix frères et soeurs, comme il le confiait à La Provence : "On galérait, comme tout le monde en Afrique. Aujourd'hui, je travaille comme un fou pour satisfaire toute ma famille. Je considère que j'ai une grâce, un don, il a fallu le savoir, avoir de la chance aussi. Je me suis imposé une discipline pour progresser. Pour l'instant, je ne profite pas. Ceux qui profitent sont dans mon entourage. Moi, je travaille. J'ai une mission, celle de mettre les miens à l'abri."



Le défenseur central espère même rapatrier en Europe encore plusieurs membres de sa famille : "Je ne pourrai pas satisfaire tout le monde, mais j'aide toute ma famille. J'ai réussi à rapatrier quatre personnes en Europe, il m'en reste six. Grâce à Dieu, je vais y arriver."



Chancel Mbemba a été le joueur le plus utilisé par Igor Tudor cette saison. Il a disputé 20 matchs pour 3 buts et une passe décisive.