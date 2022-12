Clauss : "En C1, le plus dur, c'est l'efficacité"

Lors de son entretien accordé à Footmercato, Jonathan Clauss a livré son sentiment sur le parcours de l'OM en Ligue des Champions.





Si l'ancien Lensois reconnaît que la Ligue des Champions laisse moins le droit à l'erreur qu'en Ligue 1 notamment, il estime que le niveau n'est pas inatteignable pour une formation comme l'OM : "C'est beaucoup plus exigeant. Ce n'est pas spécialement plus rapide ou plus physique. Évidemment que c'est un niveau au-dessus, mais il est largement atteignable. Le plus dur, c'est l'efficacité, à tous niveaux. Dans les prises de balle, devant le but, le rapport défensif. Une petite erreur, ça coûte. En Ligue 1 ou dans les championnats que j'ai connus, une petite erreur, ça se rattrape. Dans ces matches-là, ça ne se rattrape pas."



C'est d'ailleurs en raison de ce manque d'efficacité que l'OM est passé à côté de cette qualification, a expliqué le piston à Footmercato : "Il y a de la découverte pour tout le monde. Je pense que l'efficacité offensive ou défensive nous a manqué. La lucidité d'être efficace au bon endroit, au bon moment aussi. Tout cela ne se joue à rien. La tête de Kola par exemple. C'est une action parmi tant d'autres. Si en championnat, on gagne 3-0, qu'il rate cette tête-là, personne n'en parle. Celle à Monaco, c'est l'exemple parfait. Un degré d'efficacité, de lucidité. C'est 1%. Mais c'est ce pour cent qui fait que certaines grandes équipes restent de très grandes équipes. Quand je regarde la campagne du Real Madrid, ils sont d'une efficacité extraordinaire. Ils sont menés, ils ne sont pas dans de bonnes dispositions, ils ne stressent pas. Nous, nous sommes menés, on ne gère pas aussi bien. Mais, c'est normal. Ils sont habitués à cela, ils se disent qu'il reste du temps, nous, on est plus agacés, plus nerveux, plus stressés, c'est cela qui pèse dans la balance. C'est cette petite chose qui nous a manqué, mais je nous ai trouvés, dans l'ensemble, très cohérents."