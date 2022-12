OM-Toulouse : compos probables, chaine et horaire

L'OM accueille Toulouse, pour la reprise de la Ligue 1. Compos probables, chaine TV et horaire... On vous dit tout sur le match !





La rencontre OM-Toulouse sonne le retour de la Ligue 1 sur la pelouse du stade Orange Vélodrome. Le match comptera pour la 16e journée de la compétition.



Les Phocéens restent sur 2 succès face à Monaco (3-2) et l'OL (1-0), qui lui ont permis de rester dans la course pour le podium. Ils pointent pour l'instant à la 4e position du classement, 1 point derrière Rennes et 5 points derrière Lens.



Le TFC est pour l'instant 12e. Sa série d'avant-trêve internationale n'était pas terrible : les hommes de Philippe Montanier ont perdu leurs 3 dernières rencontres face à Rennes (1-2), Monaco (0-2) et Lens (0-3). Il ne s'agit pas de trop s'y fier, car il s'agit certainement des trois équipes les plus difficiles à jouer.





L'historique entre le TFC et l'OM

Toulouse et l'OM ne se sont plus rencontrés depuis 2020, le club de la ville rose ayant ensuite été relégué en Ligue 2. Voici ses cinq dernières confrontations au Vélodrome.



Les cinq derniers OM-Toulouse :

08/02/2020 : Marseille 1-0 Toulouse

10/08/2018 : Marseille 4-0 Toulouse

24/09/2017 : Marseille 2-0 Toulouse

14/08/2016 : Marseille 0-0 Toulouse

06/03/2016 : Marseille 1-1 Toulouse.





Les compos probables d'OM-Toulouse

Côté phocéen, Amine Harit est le seul forfait connu de l'équipe d'Igor Tudor. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, qui ont participé à la Coupe du monde jusqu'à dimanche dernier, ne devraient également pas être présents. Toulouse connait pour sa part de nombreux pépins : Rhys Healey (ligaments croisés), Theocharis Tsingaras (pubalgie), Denis Genreau (pubalgie) et Mikkel Desler (pubalgie) sont forfaits. Et Zakaria Aboukhlal et Kevin Keben sont incertains.



La compo probable de l'OM : Lopez -Mbemba, Balerdi, Bailly - Clauss, Under, Rongier, Gueye, Tavares - Payet, Sanchez.

La compo probable de Toulouse : Dupé - I. Sylla, Rouault, Nicolaisen, M. Diarra - Chaibi, Spierings, Boomen - Ratao, Dallinga, Dejaegere.





OM-Toulouse, c'est sur quelle chaine et à quelle heure ?

La rencontre OM-Toulouse sera diffusée sur Prime Vidéo. Le coup d'envoi du match est programmé jeudi 29 décembre, à 21h00.