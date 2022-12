Mbemba ne digère pas la défaite contre Tottenham

Chancel Mbemba peine à accepter l'élimination de l'OM de la Ligue des Champions. Le défenseur pense que la seconde défaite contre Tottenham (1-2) est liée à l'inexpérience.





Dans les colonnes de La Provence, Chancel Mbemba est revenu sur l'élimination de l'OM de la C1. L'international congolais regrette particulièrement le dernier match disputé contre les Spurs : "C'est dommage. Ça fait mal, mais on vit avec. C'est un manque de concentration, de communication. L'équipe a besoin de feeling avec tout le monde, il faut bien gérer, avoir de l'expérience. Sur ce match contre Tottenham, on a manqué d'expérience. Pour moi, ça fait partie des grandes déceptions de ma carrière. Je ne pleure jamais, mais ce jour-là, les larmes coulaient à l'intérieur..."



L'OM n'a plus que deux compétitions à disputer, en seconde partie de saison : le championnat et la coupe de France. Le staff devrait dès lors éprouver plus de facilité à gérer les enchaînements.