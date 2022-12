Mercato : ça se précise pour Milik

Arek Milik aurait bien l'intention de rester à la Juventus, en 2023. L'attaquant polonais envisagerait de tout faire pour convaincre les Turinois de lever l'option d'achat présente dans son prêt par l'OM.





Marc Sommella, intermédiaire du transfert d'Arek Milik, a évoqué sa situation pour le média TMW. L'Italien a confirmé l'information selon laquelle le joueur prêté par l'OM souhaitait rester à la Juventus, l'été prochain. "On verra plus tard, il y a un rachat déjà établi : avec les prix qui existent, le montant est intéressant. Ce sera aux dirigeants d'exercer le rachat. Milik a toujours voulu jouer pour la Juve. Il fera tout pour rester", a-t-il déclaré.



Âgé de 28 ans, Arek Milik a marqué 4 buts et en 12 apparitions en Serie A, cette saison. Le joueur a aussi trouvé le chemin des filets à 2 reprises en 5 matchs de Ligue des Champions.