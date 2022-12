Mercato : une approche espagnole pour Dieng ?

La presse espagnole affirme que l'OM attend 10 millions d'euros pour laisser partir Bamba Dieng, cet hiver. Des contacts seraient en cours avec la formation de Jorge Sampaoli, le FC Séville.





Si l'on en croit les éléments relayés par Todo Fichajes, le FC Séville suit de près la situation de Bamba Dieng, à Marseille. Jorge Sampaoli aurait suggéré le nom de l'international sénégalais à ses dirigeants, pour renforcer son attaque. L'OM aurait déjà fixé un prix : 10 millions d'euros. Des contacts auraient déjà eu lieu entre l'agent du joueur et la formation andalouse. L'opération ne serait toutefois pas envisagée avec que Monchi (directeur sportif sévillan) ne fasse partir un joueur parmi Kasper Dolberg, Papu Gomez et Adnan Januzaj.



L'OM a déjà laissé filer Arek Milik (Juventus), Cédric Bakambu (Olympiakos) et Luis Suarez (Almeria). Le départ de Bamba Dieng réduirait considérablement les solutions offensives pour la seconde partie de saison.