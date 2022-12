A Toulouse, Montanier fait face à "une situation incroyable"

Avant OM-Toulouse, Philippe Montanier a fait un constant alarmant sur son effectif. Le technicien du TFC ne compte plus aucun latéral de disponible.





L'OM et Toulouse croiseront le fer, mercredi, pour la reprise de la Ligue 1. Le TFC fait face à un problème de taille : tous ses latéraux sont blessés. "On a une situation incroyable, c'est qu'on n'a plus de latéraux", a confirmé Philippe Montanier (propos relayés par L'Équipe). Et d‘ajouter : "Déjà qu'on n'était pas très fournis, mais avec les blessures, on l'est encore moins."





"On bricole comme on peut"

Le coach toulousain est obligé de composer avec ce qu'il a : "Christian Mawissa s'est bien débrouillé et ça nous donne des perspectives parce qu'il va falloir réfléchir à comment faire. On bricole comme on peut, et les jeunes font leur maximum. On a récupéré le petit (Yanis) Zodehougan, qui était grippé ce (mardi) matin. On a fini avec un milieu (Rayan Touzghar) à droite et un latéral (Ylies Aradj) dans l'axe. On essaye plein de solutions pour trouver les meilleures et qu'en cas de problème tout le monde soit prêt."



Le TFC a déjà prévu de recruter, en janvier. En attendant, le club de la ville rose composera avec ce qu'il a.