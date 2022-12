Clauss explique les différences entre l'OM et Lens

Jonathan Clauss s'est exprimé sur les différences entre l'OM et Lens. Le défenseur droit a notamment insisté sur la composition du vestiaire.





Lors d'un long entretien accordé à RMC Sport, Jonathan Clauss a comparé l'OM et le RC Lens. Le latéral a été marqué par les joueurs présents dans le vestiaire phocéen : "La plus grosse différence ? Les statuts. On sent qu'ici, on est monté d'un cran à ce sujet. Sans dénigrer Lens, il y a ici un Alexis Sanchez, un Dimitri Payet, un Mattéo Guendouzi... Ce sont des joueurs qui ont connu le très grand. C'est un vestiaire plus lourd en termes de palmarès, d'expérience", a-t-il expliqué sur l'antenne de la radio.





"Le palmarès ou l'expérience ne font pas la personne"

Jonathan Clauss a en revanche été agréablement surpris par les caractères qui composent l'effectif : "Quand je suis arrivé pour la première fois, je me suis dit que ce n'était pas le même vestiaire. Après, on apprend à découvrir les gens et on se rend compte que le palmarès ou l'expérience ne font pas la personne. Ce sont des a priori que j'avais au début. Je me suis demandé comment arriver dans un vestiaire comme celui-ci, moi qui ne me prends pas pour quelqu'un d'autre." L'ancien Lensois a également admis être impressionné par le Stade Orange Vélodrome : "Je compare souvent Bollaert et le Vélodrome, j'adore ces deux ambiances, mais c'est comme tout, comme le niveau. A Bollaert on avait 35 000 personnes qui nous poussaient, là c'est le double."



Âgé de 30 ans, Jonathan Clauss aura certainement beaucoup à montrer, en seconde partie de saison. Le natif de Strasbourg n'a en effet pas été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde, malgré ses bonnes performances.