"Tudor un père super strict qui veut tirer le meilleur de ses enfants" explique Clauss

Pour Footmercato, Jonathan Clauss s'est livré sur sa relation avec Igor Tudor.





Dans un entretien accordé à Footmercato, Jonathan Clauss a détaillé la psychologie d'Igor Tudor : "Lors de l'entraînement, il peut te piquer pour te pousser, il aime bien cela. Mais il a aussi un autre côté. Il fait parfois deux ou trois petites blagues pour détendre l'atmosphère. C'est un père super strict avec ses enfants parce qu'il veut le meilleur d'eux-mêmes, mais au-delà de ça, en sortant du contexte football, c'est quelqu'un de très gentil, de très diplomate. Il a beaucoup de leçons de vie à nous donner sur les choses qu'il a vécues et que nous n'avons pas forcément vécues. Parfois, il nous fait des petites remarques de dix ou quinze minutes sur la vie, de comment les choses se passent. Il parle de côté presque psychologique. Il parle de la vie, de penser autrement, de voir plus large. Il ne veut pas qu'on soit borné, mais qu'on voit large et loin."



Ancien grand défenseur de la Juventus, le natif de Split en demande beaucoup physiquement à ses joueurs comme le confie le piston droit de l'OM : "Il donne des conseils, il vous pousse tout le temps. Il cherche le 1% qu'il manque si vous vous donnez à 99%. Donc il va pousser jusqu'à ce qu'on atteigne ce 100, voire 101, 102 ou 103. Mais, nous, on a une autre vision. Si on vient de faire trois allers-retours et qu'au quatrième on a du mal à démarrer... Lui, il s'en fout. Mais, c'est là où il va me faire progresser. Parfois, j'ai ce moment-là, mais comme plein d'autres joueurs j'imagine, où je me dis "laisse-moi dix secondes". Mais non, il n'y a pas dix secondes. 'Tu te reposeras à la mi-temps ou à la fin du match, dans la semaine, tu dormiras chez toi. Sur le terrain, c'est moi qui décide et si je veux que tu fasses douze fois l'aller-retour sans broncher, tu le fais'"