Stephan s'exprime sur le cas Benzema

Le Parisien s'est procuré le carnet de bord de Guy Stephan durant la Coupe du Monde. L'adjoint de Didier Deschamps y parle notamment de la blessure de Karim Benzema.





Le cas Karim Benzema a fait couler beaucoup d'encre durant cette Coupe du Monde. Blessé avant le début de la compétition, l'attaquant du Real Madrid a quitté les Bleus sans qu'une explication claire ne soit donnée par le staff de l'Équipe de France. Le récent Ballon d'Or a même repris l'entraînement avec son club avant même la fin du Mondial. Des rumeurs faisaient état de la volonté de Didier Deschamps de le voir quitter le Qatar, sans pour autant que cela puisse être confirmé.



Ni Karim Benzema ni le sélectionneur n'ont souhaité s'exprimer à ce sujet, entretenant le mystère sur la situation de l'attaquant. Cependant, Le Parisien a pu se procurer le carnet de bord de Guy Stephan, dans lequel il a notamment évoqué la blessure de Benzema : "Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu'il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui, car cette Coupe du monde était un objectif. C'est un gros coup dur pour l'équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent, mais on n'a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s'accumulent."