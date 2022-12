Mercato : Amrabat, mission impossible pour l'OM

Face à la concurrence grandissante, la Fiorentina a fixé le prix de Sofyan Amrabat à 42 millions d'euros.





À l'image de ses compatriotes de la sélection, Sofyan Amrabat a vu sa valeur marchande exploser suite au parcours des Lions de l'Atlas lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar.



Le milieu de terrain est dans le viseur de grands clubs européens et la Fiorentina fait logiquement monter les enchères. D'après les informations obtenues par Jeunes Footeux, la Viola n'attend pas moins de 42 millions d'euros pour lâcher son joueur. Un montant qui écarte définitivement l'OM de l'équation, bien que Pablo Longoria entretienne de bonnes relations avec le club de Florence et l'agence Stellar, qui gère les intérêts du joueur.



Le président espagnol devra donc se tourner vers un autre profil pour renforcer l'entrejeu de l'OM. Liverpool, Tottenham et l'Atlético Madrid sont les mieux placés pour attirer le Marocain.