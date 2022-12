Sampaoli ne parle plus à son directeur sportif

À peine arrivé à Séville, Jorge Sampaoli n'adresse plus la parole à son directeur sportif Monchi selon la presse espagnole.





Le 1er juillet dernier, Jorge Sampaoli avait démissionné de son poste d'entraîneur de l'OM, estimant que les moyens mis à sa disposition pour le recrutement estival n'étaient pas à la hauteur pour être compétitif. Sans club pendant quelques mois, il a fait son retour à Séville début octobre pour tenter de redresser le club, en difficulté en championnat.



Depuis qu'il a remplacé Julen Lopetegui, l'Argentin a disputé 12 matchs, pour un bilan de 4 victoires, 4 nuls et 4 défaites. En plus d'être toujours scotché à la 18ème place au classement, Sampaoli continue de faire des siennes, nous apprend la chaîne de télévision Cuatro. En effet, l'ancien coach de l'OM aurait rompu le dialogue avec son directeur sportif Monchi en raison d'un désaccord concernant la stratégie mise en place pour le mercato d'hiver. Sampaoli souhaiterait remplacer Isco numériquement alors que son directeur sportif souhaite faire des économies. Par conséquent, c'est le président Pepe Castro qui serait obligé de faire l'intermédiaire entre les deux hommes.



Monchi est l'un des directeurs sportifs les plus talentueux de la planète football. Jorge Sampaoli ne devrait pas faire le poids si un choix doit être fait entre les deux.