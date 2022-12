Zidane dans le viseur du Brésil ?

Selon les informations obtenues par L'Équipe, Zinédine Zidane serait sur la short-list du Brésil pour remplacer Tite.





Après avoir vécu un nouvel échec avec une élimination dès les quarts de finale face à la Croatie aux tirs au but, le Brésil s'est séparé de son entraîneur, Tite, en poste depuis 2016 et qui n'aura donc pas réussi à ramener un titre au pays durant son mandat.



Pour préparer l'avenir, la Fédération souhaite désormais se tourner vers un entraîneur étranger de renom pour reprendre les rênes de la Seleçao. Dans un premier temps, c'est Pep Guardiola qui a été sondé, mais le salaire du coach citizen a rapidement posé problème. L'Équipe nous apprend que Zinédine Zidane fait également partie de la short-list et que son profil plait tout particulièrement aux dirigeants brésiliens. En plus d'être libre et de disposer d'une belle cote de popularité au Brésil, le champion du monde 1998 serait très apprécié par ses anciens joueurs du Real Madrid, qui font partie des tauliers de l'équipe brésilienne (Casemiro, Vinicius et Militao). Figure aussi les noms de Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino pour succéder au coach de 61 ans.



Alors que l'avenir semble se boucher en Équipe de France dans la mesure où Didier Deschamps devrait poursuivre au moins jusqu'à l'Euro 2024, Zinédine Zidane s'est sans doute fait une raison sur le poste de sélectionneur des Bleus à court terme.