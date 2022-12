L'équipe de FootMarseille vous souhaite de joyeuses fêtes !

L'équipe de FootMarseille vous souhaite de très bonnes fêtes à tous, et tout particulièrement un joyeux Noël.





L'année 2022 touche à sa fin. Le travail réalisé par les dirigeants a porté ses fruits, la saison passée, en permettant à l'OM d'accrocher in extremis sa place en Ligue des Champions. La formation olympienne n'est pas dans la meilleure position pour récidiver, en 2023, mais tout reste possible pour la seconde partie de l'exercice.



En ce qui concerne Noël, les cadeaux n'arriveront qu'en janvier. Pablo Longoria semble prospecter du côté d'Angers et de l'Italie pour renforcer le groupe d'Igor Tudor. Les dernières rumeurs concernent Azzedine Ounahi, Ruslan Malinovskyi et Romain Saïss. D'ici là, passez de bonnes fêtes !