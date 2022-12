Longoria s'exprime sur Ounahi

Dans les colonnes de l'Équipe, le président de l'OM a livré ses impressions sur le milieu marocain.





Après avoir réalisé une Coupe du Monde impressionnante avec le Maroc, Azzedine Ounahi figure désormais sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens. Recruté l'été dernier en provenance d'Avranches, il devrait rapporter une belle somme au SCO d'Angers, d'autant plus que des clubs comme Naples et l'Inter ont fait part de leur intérêt.



L'OM est également sur les rangs et Pablo Longoria s'était d'ailleurs exprimé sur le joueur. Des propos datant du début du mois de décembre, rapportés dans les colonnes de L'Équipe, : "Est-ce que j'aime Ounahi ? C'est comme si tu me demandais si j'aimais Sofyan Amrabat. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0. Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu'on ne le croit au premier abord."



Le quotidien explique que ce dossier sera difficile à conclure pour les Olympiens au vu de la somme demandée par le président angevin (entre 20 et 25 millions d'euros). Attention tout de même à ne pas surpayer un joueur qui n'a montré l'entièreté de son talent que lors d'un mois de compétition.