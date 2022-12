Un jeune formé à l'OM tué par balles

Formé à l'OM, Adel Santana Mendy a été tué dans la cité de la Méditerranée, vendredi soir. L'attaquant d'Aubagne FC a été touché par deux balles et n'a pu être réanimé.





Une bien triste nouvelle en ce 24 décembre. Vendredi soir, Adel Santana Mendy a été tué par arme à feu, dans la cité de la Méditerranée (14e arrondissement). Deux balles l'ont touché et les secours ne sont pas parvenus à le réanimer. L'attaquant avait porté les couleurs de l'OM en équipes de jeune, entre 2016 et 2018. Il était âgé de 22 ans et évoluait à Aubagne FC.



FootMarseille adresse ses condoléances à ses proches et à sa famille.