Exclu FM : dénouement imminent pour Gerson

Flamengo et l'OM sont toujours en discussions, concernant Gerson. L'affaire pourrait aboutir la semaine prochaine.





Selon L'Équipe du jour, Flamengo et l'OM avaient dressé les contours d'un transfert de Gerson, avant qu'un désaccord ne les éloigne. Le quotidien affirme que le deal envisagé était de 15 millions d'euros, mais que les négociations ont bloqué sur "le volume de bonus quasi obligatoires" que le club brésilien devait verser.



D'après nos sources au sein du club, l'OM reste en discussion avec la formation brésilienne. La réponse devrait d'ailleurs tomber la semaine prochaine, sur son possible transfert. Le montant d'un possible accord ne nous a pas été divulgué. La conclusion de l'opération pourrait permettre aux dirigeants phocéens d'avancer sur ses pistes pour le remplacer.



Pour rappel, Gerson s'entraîne pour l'instant à l'écart du groupe d'Igor Tudor. Le joueur a lui-même demandé à ne pas prendre part au stage à Marbella.