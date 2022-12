Dieng vers la prolongation

Un rendez-vous serait programmé entre le clan Bamba Dieng et les dirigeants de l'OM, en janvier. Il devrait être question d'une prolongation.





Dans son édition du jour, La Provence consacre (comme souvent) tout un article à Bamba Dieng. Le journal retrace le parcours du natif de Pikine, au Sénégal puis à Marseille. Le quotidien révèle qu'un rendez-vous est programmé en janvier pour évoquer l'idée d'une prolongation de son contrat. L'attaquant est pour l'instant engagé jusqu'en 2024 et n'envisagerait de rester qu'à condition de "jouer et franchir un palier" avec l'OM.



Âgé de 22 ans, Bamba Dieng a inscrit 1 but en 6 apparitions (réparties en 139 minutes), depuis le début de la saison. Igor Tudor parait progressivement s'appuyer plus sur lui.