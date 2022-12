Mercato : l'OM connait le vrai prix d'Ounahi

Angers aurait fixé le tarif du transfert d'Azzedine Ounahi dans une fourchette comprise entre 15 et 20 millions d'euros. Naples et l'OM seraient sur le coup pour le faire signer.





Selon les renseignements relayés par Gianluca di Marzio, Angers attend entre 20 et 25 millions d'euros pour laisser filer Azzedine Ounahi, lors du mercato hivernal. Le président du SCO, Said Chabane, souhaite surfer sur la vague du Mondial pour obtenir le meilleur tarif possible pour le milieu de terrain. L'international marocain constitue l'un des éléments qui s'y est mis le plus en valeur.



Âgé de 22 ans, le joueur est aussi ciblé par Naples, confirme le journaliste italien. Son départ parait inéluctable, en janvier. Dans son édition du jour, L'Equipe affirme pour sa part que son tarif est trop élevé pour l'OM.