Martinez recadré par son entraîneur

Devant l'attitude détestable d'Emiliano Martinez, Unai Emery a expliqué qu'il aurait une discussion avec son joueur.





Depuis le titre de champion du monde acquis par l'Argentine dimanche face à la France, Emiliano Martinez s'est distingué par son manque de classe et d'intelligence. Après ses provocations durant la séance de tirs au but, puis dans les vestiaires, il a poursuivi son cinéma lors de la célébration à Buenos Aires, ciblant particulièrement Kylian Mbappé.



Des facéties qui sont très mal perçues en France, où plusieurs personnalités de football se sont insurgées du comportement du portier argentin. En Angleterre, cela n'est évidemment pas inaperçu et son entraîneur Unai Emery s'est exprimé à ce sujet devant la presse. L'ancien coach du PSG a félicité son joueur dans un premier temps, avant de le recadrer quelque peu : "Nous sommes très fiers de lui. Il a été formidable. Les fans d'Aston Villa doivent être fiers de lui. Quand vous ressentez une grosse émotion, c'est difficile de se contenir, mais je vais parler avec lui la semaine prochaine à propos des célébrations et du respect."



Qu'est-ce que cela aurait été si ce gardien n'avait pas pris un triplé de la part du n°10 français. Un retour chez le 12ème de Premier League devrait l'aider à retrouver ses esprits.