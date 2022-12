EdF : l'arbitre de la finale répond aux critiques

De retour en Pologne, Szymon Marciniak s'est exprimé sur les critiques qui lui ont été faites par la presse française.





Dimanche, l'Equipe de France s'est inclinée aux tirs au but face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022. Un match qui restera sans aucun doute dans l'histoire de la compétition.



Malgré tout, si la victoire des Argentins n'est pas imméritée au vu de du jeu proposé par les hommes de Didier Deschamps pendant 80 minutes, la presse française, est notamment L'Equipe, est montée au créneau par rapport à la prestation de l'arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak, lui attribuant la note de 2/10 dans le journal. Après un pénalty assez généreusement accordé à Di Maria, il lui a été reproché que le troisième but, inscrit par Messi dans les prolongations, aurait dû être annulé dans la mesure où des remplaçants étaient présents sur la pelouse. Une pratique interdite selon l'article 3, alinea 9.



Depuis la Pologne, ce dernier a répondu aux critiques, mettant en avant le fait que les remplaçants n'avaient pas gêné le déroulement du jeu, chose que le règlement ne mentionne pourtant pas : "Tout d'abord, cette situation, pour qu'elle soit sanctionnable, devrait affecter le jeu. Et quel a été l'impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain? C'est chercher la petite bête. Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz. Les Français n'ont pas mentionné la photo où l'on peut voir qu'il y a sept Français sur le terrain lorsque Mbappé a marqué."