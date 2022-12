OM-Toulouse : l'arbitre est connu

Pour la reprise de la Ligue 1, l'OM reçoit Toulouse le 29 décembre, à partir de 21h00. Jérémie Pignard sera au sifflet de cette rencontre.





En cette fin décembre, le Championnat de France reprend ses droits après une coupure internationale d'un mois dû à la Coupe du Monde. Pour son retour à la compétition, l'OM sera opposé à Toulouse, actuel 12ème de Ligue 1 et auteur d'une belle première partie de championnat.



Pour ce duel, c'est Jérémie Pignard qui officiera au centre, un arbitre réputé pour sa faculté à dégainer très vite. En huit matchs, il a distribué par moins de 42 cartons jaunes et 3 rouges. Il était déjà l'arbitre d'OM-Nantes et avait d'ailleurs exclu Samuel Gigot.