La ministre des Sports juge "pitoyable" l'attitude de certains Argentins

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a commenté les dérapages de certains joueurs argentins, depuis la finale de la Coupe du monde. Elle n'a pas mâché ses mots.





Interrogée par RTL, Amélie Oudéa-Castéra a réagi aux provocations de certains joueurs argentins, suite à la finale du Mondial. La ministre des Sports a allumé Emiliano Martinez et ses coéquipiers : "C'est pitoyable ! Des attitudes vulgaires, déplacées et pas à la hauteur de l'enjeu. Ils sont des gagnants inélégants, des supporteurs avec des propos racistes inacceptables", a-t-elle lancé.



Emiliano Martinez s'en est notamment pris à Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, ces derniers jours, sans que Lionel Messi ne réagisse. Sergio Agüero a aussi insulté Eduardo Camavinga.