L'OM explique sa position par rapport aux fake news

L'OM est la cible de désinformation systématique sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Le club phocéen ne prend désormais plus la peine de la démentir.





Questionné par La Provence, l'OM a réagi aux fake news qui le ciblent systématiquement sur les réseaux sociaux. Les dirigeants considèrent que certains fans ont basculé dans l'ère de la croyance : "Cela fait naître des espoirs et, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas satisfaits, cela peut nourrir des déceptions. Si on vous fait croire que Ronaldo à l'OM c'est possible alors que les dirigeants ne travaillent pas dessus, vous aurez forcément tendance à être déçu le jour où ça ne se fait pas. Cela crée de la frustration. On a basculé dans l'ère de la croyance. Et celle-ci pèse peut-être autant que l'information vérifiée. Lorsque cette croyance pénètre aussi profondément les populations, on peut être déstabilisé. Parfois, le meilleur moyen pour un club de répondre à ce qui relève de la rumeur, c'est précisément de ne pas répondre", a confié un membre du club.



Dans son édition du jour, le quotidien évoque notamment les dossiers de Mohamed Ayachi Ajroudi, Al-Walid Ben Talal ou... Cristiano Ronaldo.