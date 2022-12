Mercato : l'OM dans le coup, mais pas en pole pour Ounahi

D'après les informations de Footmercato, Pablo Longoria espère attirer Azzedine Ounahi, mais le Napoli est le club le mieux placé dans ce dossier.





La concurrence est rude pour arracher la signature d'Azzedine Ounahi cet hiver. Après avoir explosé aux yeux de la planète football lors de la formidable épopée du Maroc à la Coupe du Monde, les plus grands clubs européens se sont positionnés et le SCO d'Angers ne devrait pas tarder à recevoir de nombreuses offres sur son bureau. Comme il le confiait à RTL, le président angevin est ouvert à un départ lors du prochain mercato, du moment que le joueur reste en prêt jusqu'à la fin de la saison : "On a des offres pour Azzedine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait, c'est de trouver un deal en janvier, mais qu'il reste jusqu'à la fin de saison."



Selon les informations recueillies par Footmercato, l'OM fait partie des clubs les plus chauds pour accueillir l'international marocain, mais le SCO a des doutes sur la capacité financière des Olympiens pour boucler le dossier. Toujours selon le média, le Napoli est en pole dans ce dossier et le joueur a donné sa priorité à l'Italie. L'Inter de Milan est également sur les rangs.