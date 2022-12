Courbis : "Pendant 70 minutes, c'est une honte"

Dans les colonnes du 10 Sport, l'ancien coach de l'OM a vivement critiqué la prestation des Bleus en finale de la Coupe du Monde.





Si les Bleus ont réalisé un incroyable come-back en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine dimanche, les 70 premières minutes étaient, au mieux, extrêmement inquiétantes de la part des hommes de Didier Deschamps.



Une prestation qui n'a pas manqué de faire réagir journalistes et consultants. C'est notamment le cas de Rolland Courbis, qui s'est exprimé dans les colonnes du 10 Sport : "Évidemment, au niveau des émotions, c'est difficile de faire mieux. Mais quand on analyse le match, je me suis amusé le lendemain du match pour pouvoir commenter en détail sur RMC et BFM TV et j'ai un conseil : regarder seulement les 20 dernières minutes. Parce qu'avant c'est une honte ! Je n'ai jamais vu une équipe aussi mauvaise que notre équipe de France et une équipe aussi mauvaise dans une finale de Coupe du monde. S'il y a un joueur à ressortir de cette mauvaise période ? Antoine Griezmann. Ce qu'il fait sur le terrain pendant 70 minutes, c'est incompréhensible, inexplicable et catastrophique."



Des propos qui font écho à la sortie de Christophe Dugarry dans L'Équipe, qui regrette qu'on mette de côté le manque de jeu des Bleus sur cette Coupe du Monde dans les analyses.