Un Olympien va inaugurer un stade à son nom

Demain, Dimitri Payet va inaugurer un stade à son nom dans le quartier des Canourgues à Salon-de-Provence.





Avec 313 matchs disputés sous les couleurs phocéennes, Dimitri Payet a marqué l'histoire de l'OM, le plaçant 8ème au classement des joueurs les plus capés.



S'il a perdu sa place de titulaire depuis l'arrivée d'Igor Tudor, le Réunionnais garde une belle cote de popularité et notamment dans la région puisqu'un stade va même porter son nom dans le quartier des Canourgues, à Salon-de-Provence nous apprend La Provence. Une décision expliquée par le maire Nicolas Isnard au quotidien régional : "Nous cherchions un personnage emblématique qui pourrait donner son nom à un lieu sans nom comme c'est le cas de ce stade des Canourgues depuis un demi-siècle. J'avais rencontré Dimitri Payet au mois de septembre 2021 lorsque le président de la République est venu à Marseille ; j'étais à côté de lui et de son manager et je lui ai proposé. Il m'avait dit oui. Il a tenu parole."