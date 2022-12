Mercato : pourquoi le dossier Raskin a peu de chance d'aboutir

L'OM ferait face à la concurrence du Barça, dans le dossier de Nicolas Raskin. Bien que surendettée, la formation blaugrana dispose de plus d'arguments financiers que son homologue olympienne.





Selon les renseignements recueillis par le Mundo Deportivo, l'OM n'est pas le seul sur la piste de Nicolas Raskin. L'international espoir belge figurerait notamment sur les tablettes du Barça. L'opération liée à sa signature devrait donc être compliquée à conclure, même si Pablo Longoria arguera certainement qu'il disposerait de plus de temps de jeu à Marseille qu'avec Xavi.



Le joueur sera en fin de contrat en juin et refuse de prolonger. La Fiorentina, Bruges, et Leeds United suivraient aussi avec attention l'évolution de sa situation.