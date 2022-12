Arbitrage : ça se précise pour les successeurs de Garibian

Antony Gautier et Stéphane Lannoy pourraient prendre du galon, ces prochaines semaines. Le premier deviendrait directeur technique de l'arbitrage, et le second serait en charge du secteur professionnel.





Si l'on en croit les éléments relayés par L'Équipe, la FFF envisage de nommer Antony Gautier à la direction technique de l'arbitrage. Stéphane Lannoy pourrait lui être en charge du secteur professionnel. Quatre candidats (Antony Gautier, Pascal Lannoy, Alain Sars et Saïd Ennjimi) ont été auditionnés par une équipe de cinq membres du comité exécutif de la fédération. Elle serait composée de Marc Keller (Strasbourg), Jean-Michel Aulas (Lyon), Eric Borghini, Laura Georges et Pascal Parent.



Cela ne choque apparemment personne que des présidents de clubs participent à choisir les futurs patrons de l'arbitrage.