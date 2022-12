Mercato : Rongier milite pour la venue de Blas

Valentin Rongier pousserait les dirigeants de l'OM à miser sur Ludovic Blas, lors du mercato hivernal. Le montant exigé par Nantes refroidirait toutefois les Phocéens.





Selon les renseignements relayés par Média Foot, Ludovic Blas ne prolongera pas avec Nantes. En fin de contrat en 2024, le milieu offensif devrait bénéficier d'un bon de sortie l'été prochain, voire lors du mercato hivernal. Le média précise que Valentin Rongier insiste auprès des dirigeants de l'OM pour qu'ils activent sa piste. Il y a toutefois un souci, et non des moindres : le FCN ne le bradera pas.



Ludovic Blas a disputé 22 matchs, inscrit 4 buts et donné 4 passes décisives, cette saison. Le LOSC reste notamment sur le coup pour s'attacher ses services.