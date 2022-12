Équipe de France : Dugarry en a assez de Deschamps

Christophe Dugarry milite pour que Didier Deschamps laisse la place. L'ancien attaquant de Bordeaux et de l'OM souhaite voir Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France.





Interrogé par L'Équipe, Christophe Dugarry s'est exprimé sur l'idée que Didier Deschamps prolonge son contrat avec la FFF. Le consultant pense qu'il est temps de tourner la page du Basque : "Qu'il reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas à moi de décider. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit Zizou, j'ai envie de voir autre chose. Deschamps, j'entends ce qu'il dit, mais on ne peut pas dire que l'équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des Champions (avec le Real Madrid, en 2016, 2017, 2018) et qui peut amener quelque chose à l'équipe de France."





"Les Argentins sont moins forts que nous"

Le natif de Bordeaux n'adhère pas à toutes les facettes de la personnalité du sélectionneur : "Ce qui me dérange chez Deschamps ? C'est qu'on ne peut jamais parler football. Qu'on ne le fasse pas quand on gagne, comme en 2018, sur le thème 'je m'en fous, j'ai gagné', d'accord, éventuellement, mais quand tu perds, tu dois des explications, tu dois un débat, au moins sur la préparation de match", a-t-il poursuivi.



L'ancien attaquant regrette ce manque de communication sur les choix tactiques opérés : "A un moment, ce serait bien de parler football, et d'essayer de comprendre. Parce que les Argentins, on les a fait exploser en cinq minutes comme des pop-corn. Ils sont moins forts que nous, c'était un cadeau de jouer contre eux. Il n'y a pas eu de match totalement géré, mais on a l'habitude, maintenant, depuis douze ans (10 en réalité), ça fait partie du style Deschamps où seul le résultat compte. Mais ces quatre-vingts minutes, c'est le vrai débat des gens passionnés de foot et qui aiment l'équipe de France."



Les débats ne font que commencer. Pour rappel, Didier Deschamps n'a pour l'instant pas annoncé son choix concernant sa possible prolongation.