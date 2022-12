Mercato : l'OM fait le forcing pour Malinovskyi

D'après les informations recueillies par La Provence, Pablo Longoria tente toujours d'obtenir la signature de l'Ukrainien de l'Atalanta sous forme de prêt.





Alors que le mercato d'hiver va ouvrir ses portes le 1er janvier prochain, Pablo Longoria et ses hommes travaillent depuis plusieurs semaines pour renforcer l'effectif en vue de la deuxième partie de saison.



Plusieurs postes ont été ciblés et l'une des priorités se situe au milieu du terrain, pour pallier le futur départ de Gerson et la blessure d'Amine Harit, forfait pour le reste de la saison. Et selon les informations obtenues par La Provence, l'OM n'aurait pas abandonné la piste menant à Ruslan Malinovskyi. En effet, le quotidien régional explique que l'Ukrainien est toujours l'une des priorités de Pablo Longoria, qui aurait proposé un prêt à ses homologues de Bergame, bien que le contrat du milieu offensif se termine en juin.



La concurrence sera rude puisque Tottenham, West Ham et Nottingham Forest sont toujours sur les rangs, ces trois clubs pouvant offrir un salaire bien plus important à Malinovskyi. Son indemnité de transfert est toujours fixée entre 15 et 20 millions d'euros, soit la somme demandée par les dirigeants olympiens pour Gerson. Nul doute que les dirigeants de l'Atalanta recevront des offres plus intéressantes que celle formulée par l'OM.