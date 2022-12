Le discours de Mandanda à la mi-temps de la finale

Alors que la France était en train de passer à côté de sa finale, Steve Mandanda a poussé un coup de gueule dans le vestiaire des Bleus à la mi-temps.





Auteur d'un formidable parcours lors de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'Équipe de France est cependant passée totalement à côté de sa première mi-temps en finale, contre l'Argentine. Menés 2-0 sans produire le moindre jeu, les Bleus devaient à tout prix montrer un autre visage.



Durant la pause, les cadres du vestiaire ont donc pris la parole pour remobiliser le groupe, comme on a pu le voir dans le documentaire "Merci les Bleus" diffusé sur TF1 hier soir. C'est notamment le cas de Steve Mandanda, l'un des principaux relais de Didier Deschamps dans le groupe : "Les gars c'est fait, on perd 2-0. Maintenant, faut savoir ce qu'on veut. Soit, on retourne le match... et on l'a tous fait une fois, retourner le match. Et c'est possible. Mais il faut rentrer sur le terrain avec un autre état d'esprit les gars. Ce n'est pas possible de faire ça ! C'est une finale, merde !"



Une prise de conscience collective qui a fait son effet puisque les Bleus sont revenus à hauteur dans le temps réglementaire (2-2), puis lors des prolongations (3-3), avant de céder aux tirs au but.