Papin pense que Mbappé va progresser

Jean-Pierre Papin s'est exprimé sur le niveau affiché par Kylian Mbappé, lors de la Coupe du monde. Le dirigeant de l'OM s'attend à ce qu'il progresse encore, à condition qu'il se sente bien.





Dans Le Parisien, Jean-Pierre Papin a comparé Kylian Mbappé à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : "Il est déjà à ce niveau-là. Aujourd'hui, il est numéro un partout. Personne ne peut le contester et il va encore progresser. Chaque année, chaque décennie, un joueur ressort et brise ces records", a-t-il déclaré.



JPP s'attend à ce que le joueur du PSG et des Bleus s'améliore encore : "Je ne sais pas si dans la tête de Kylian c'est important d'être plus qu'un autre. Ce qui sera important, c'est qu'il se sente bien, qu'il aille le plus haut possible. Alors, les records tomberont tout seuls."



Le natif de Bondy rêve d'un Ballon d'or. Jean-Pierre Papin a obtenu le sien en 1991, après une saison lors de laquelle il a marqué 42 buts en 55 matchs.