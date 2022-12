Mercato : Ounahi prend une décision pour son avenir

Azzedine Ounahi ne s'imaginerait pas poursuivre à Angers, après la Coupe du monde. Le club angevin souhaiterait le transférer cet hiver.





La Coupe du monde peut avoir une influence considérable sur une carrière. Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi l'ont bien compris. Selon les informations publiées par L'Équipe, les deux joueurs ne souhaitent pas continuer avec Angers, ces prochains mois. Azzedine Ounahi, dont le nom a été lié à l'OM, voulait d'ailleurs déjà quitter le SCO l'été dernier. Une offre du LOSC (7 millions d'euros) aurait alors été refusée. Leicester, dont la prudence incarne assez bien les moyens dont dispose la Premier League, serait désormais prêt à mettre... 45 millions d'euros. Le Barça et le FC Séville suivraient également sa situation.



L'OM ne semble pas en mesure de se frotter à la concurrence sur ce dossier. Et Pablo Longoria sait qu'il est rarement profitable de se livrer à des surenchères en se basant sur des prestations de joueurs lors d'une Coupe du monde. Le transfert de Yordan Letchkov figure certainement encore dans quelques mémoires...