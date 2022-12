Le salaire de Deschamps avec les Bleus

Didier Deschamps percevrait environ 3 millions d'euros par an (y compris les primes), pour son travail à la tête des Bleus.





Dans son édition de mercredi, L'Équipe détaille le contrat de Didier Deschamps avec la FFF. L'ancien coach de l'OM ne possèderait qu'un salaire de 2,5 millions d'euros bruts par an. Soit bien moins que ce qu'il pourrait obtenir dans un club, où son travail au quotidien serait toutefois bien plus conséquent.



Le technicien basque toucherait également une prime de 22 000 euros par match, ce qui implique a minima 220 000 euros supplémentaires par an. Et il devrait aussi percevoir 290 000 euros de primes, en raison des résultats obtenus lors de la Coupe du monde. Sa rémunération réelle tournerait aux alentours de 250 000 euros par mois, ou 3 millions d'euros par saison.



Pour rappel, Didier Deschamps touchait entre 3 et 3,5 millions d'euros par saison à l'OM. Igor Tudor percevrait un salaire du même ordre, cette saison.