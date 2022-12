OM-Toulouse : plusieurs blessés côté toulousain

Philippe Montanier devra composer sans Rhys Healey, Theocharis Tsingaras, Denis Genreau et Mikkel Desler, lors d'OM-TFC.





L'OM devra aligner une équipe sans Amine Harit (genou), Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout (Mondial), le 29 décembre contre Toulouse. Mais la situation n'est pas plus évidente pour Philippe Montanier, entraîneur du TFC. Le technicien devra se passer des services de Rhys Healey (ligaments croisés), Theocharis Tsingaras (pubalgie), Denis Genreau (pubalgie) et Mikkel Desler (pubalgie).



Le doute subsiste aussi concernant Zakaria Aboukhlal, qui ne devrait reprendre l'entraînement que dans les prochains jours. Le Marocain a en effet participé à l'épopée marocaine, lors de la Coupe du monde. Son dernier match a eu lieu samedi, lors de la petite finale face à la Croatie.