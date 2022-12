Des nouvelles des mondialistes olympiens

Trois Mondialistes ont repris l'entraînement avec l'OM. Deux autres, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, ne le feront qu'en janvier.





Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur les joueurs de l'OM qui ont participé à la Coupe du monde. Trois d'entre eux ont déjà repris l'entraînement avec Igor Tudor et le groupe : Pape Gueye, Bamba Dieng et Simon Ngapandouetnbu. Deux ne reprendront que début janvier : Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, pour qui le parcours s'est révélé plus long.



Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout n'ont pris part qu'à 1 match de Coupe du monde. Ils ont respectivement passé 79 et 63 minutes sur le terrain.