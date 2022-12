Mercato : ça se confirme pour l'OM avec Raskin

L'OM suivrait bien de près la situation de Nicolas Raskin, au Standard de Liège. Le milieu de terrain est en fin de contrat avec le club belge.





Si l'on en croit les informations rapportées par Jeunes Footeux, l'OM est bien dans la course pour obtenir la signature de Nicolas Raskin, qui évolue au Standard de Liège. Le natif de Liège est entré dans sa dernière année de contrat et sera libre de négocier avec ses courtisans en janvier. Pablo Longoria pourrait profiter de cette opportunité pour faire une offre.



Passé par les rangs des équipes de jeunes d'Anderlecht et de la Gantoise, Nicolas Raskin totalise 96 matchs avec le Standard, toutes compétitions confondues. Le joueur a également inscrit 5 buts et donné 13 passes décisives. International espoir (5 sélections), il a défendu le maillot de toutes les catégories de sélections (des U15 aux U19). Le milieu de terrain est considéré comme l'un des grands espoirs de la Jupiler Pro League.



L'OM ne serait pas seul sur sa piste : en Ligue 1, Lille s'intéresserait notamment à son cas. Le journaliste Fabrizio Romano avait affirmé que des formations françaises le suivaient. L'Italien avait aussi ajouté que des clubs anglais, italiens et allemands étaient aussi sur le coup.