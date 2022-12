Bompard : "On a fait un nul contre une équipe qui joue la C1"

Frédéric Bompard s'est exprimé sur le nul obtenu par son équipe face à l'OM en amical hier (1-1).





Hier, le deuxième match de préparation des Olympiens s'est soldé par un match nul face au Nîmes Olympique (1-1), sur la pelouse du centre Robert-Louis Dreyfus. Dimitri Payet (53ème) avait répondu à l'ouverture du score de Pablo Pagis (12ème), fils de l'ancien marseillais Mickaël. Un deuxième match sans victoire pour les hommes d'Igor Tudor après la défaite face à Sassuolo du côté de Marbella (2-3).



Pour les Nîmois, avec son nouveau coach Frédéric Bompard, c'est un résultat encourageant à quelques jours de reprendre le championnat de Ligue 2, alors que les Crocos pointent à la 15ème place du classement. L'ancien adjoint de Rudi Garcia s'est exprimé dans les colones du Midi Libre : "C'était le match qu'il nous fallait pour préparer la venue de Guingamp. On a fait un nul contre une équipe qui joue la Ligue des Champions. Il manquait juste Veretout et Guendouzi, les internationaux français. On a bien défendu sans concéder beaucoup d'occasions."



De leur côté, les Olympiens seront aux prises avec Toulouse pour la reprise, le 29 décembre prochain. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout seront d'ores et déjà absents pour cette rencontre.