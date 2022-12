Retour en forme d'un Phocéen expérimenté ?

Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, Eric Bailly pourrait rapidement retrouver les terrains avec l'OM lors de cette deuxième partie de saison.





Selon les informations relayées par L'Équipe, l'Ivoirien Eric Bailly est dans une phase intéressante en cette fin de trêve internationale. Le défenseur central, absent des terrains depuis le 22 octobre et une rechute musculaire face à Tottenham en Ligue des Champions, va intégrer les séances collectives dans la semaine. À une semaine environ du retour de la L1 (prévu pour l'OM le jeudi 29 décembre), c'est une bonne nouvelle. L'expérimenté défenseur, passé par Villarreal et Manchester United, n'a disputé que 9 matchs (dont 5 de Ligue des Champions) depuis le début de la saison, et la direction s'est même interrogée sur l'opportunité de se renforcer en défense centrale lors du mercato d'hiver, pour compenser les absences répétées de l'international ivoirien (46 sélections).



En cas de retour en forme d'Eric Bailly, cela dit, l'OM ne devrait pas avoir à dépenser de l'argent sur le mercato en janvier 2023.