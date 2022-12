Deschamps prolongé sur une longue durée ?

Le contrat actuel de Didier Deschamps s'arrête le 31 décembre 2022.





Le sélectionneur national, qui a perdu la finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine ce dimanche, va rencontrer le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët, "début janvier", comme l'a confirmé au micro de RMC son agent historique, Jean-Pierre Bernès.



D'après les informations de L'Équipe, le président de la FFF souhaite étendre le contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2024, pour jouer l'Euro en Allemagne. L'ancien coach de l'OM, qui souhaite également poursuivre à la tête des Bleus, ne compte pas laisser sa place à Zinédine Zidane, et envisage plutôt de continuer quatre ans de plus. Ambitieux, Didier Deschamps veut en effet disputer la prochaine Coupe du monde avec l'Équipe de France, en 2026, pour tenter de la remporter après avoir échoué si près du but.



Cela dit, pas sûr que Noël Le Graët accepte d'engager la FFF sur un temps si long, d'autant que le Breton va arrêter son mandat présidentiel en 2024.