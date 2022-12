Mercato : l'OM de retour sur un Belge du Standard ?

À l'été 2021, l'OM a été lié au cas de Nicolas Raskin. Le Belge de 21 ans, qui évolue au Standart de Liège, va s'en aller dès cet hiver.





En conflit avec sa direction, le milieu de terrain de 21 ans a été envoyé en réserve par son club. Nicolas Raskin, lié au Standard jusqu'en juin 2023, n'a pas accepté les dernières propositions de prolongation de contrat de son club. Le Standard lui aurait offert une grosse revalorisation salariale, d'après les révélations de Fabrizio Romano. Sans succès.



Envoyé en réserve, Nicolas Raskin va partir, et l'Angleterre, la France, l'Italie et l'Allemagne le suivent, dixit le journaliste italien. L'OM s'est penché sur son cas en 2021, et pourrait revenir à la charge dès cet hiver, alors que le Belge, jamais appelé en équipe nationale, est poussé dehors. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est de 7M d'euros.



Sur les réseaux sociaux, Nicolas Raskin s'est dit triste et déçu de la tournure des événements avec son "club de coeur".